У Києві буде вітряно: прогноз погоди на 26 листопада (карта)

Опадів цього дня в столиці України не прогнозують

Стовпчики термометрів не піднімуть вище 8 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 26 листопада, у Києві очікується вітряна погода. Прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столиці України вдень очікується 6-8 градусів тепла. Прогнозують пориви вітру — 7-12 м/с. Опадів не буде.

На Київ насуваються хуртовини та морози

У Київ прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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