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У Києві будуть сканувати дерева: для чого це потрібно (фото)

21 квітня, 16:00

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Це стосується поки тільки вікових дерев, які є пам'ятками природи і вимагають особливого догляду

У Києві за допомогою імпульсного томографа Арботом виявлятимуть пошкоджені та аварійні дерева. Апарат закупили комунальні служби і сьогодні вранці випробували в парку Володимирська гірка, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Як запевнили в "Київзеленбуді", за допомогою пристрою можна безпечно для рослини досліджувати структуру стовбура дерева на наявність, обсяг і конфігурацію порожнин і поразок.

Це дає можливість визначити методи лікування і збереження дерева. В першу чергу, це стосується вікових дерев, які є пам'ятками природи і потребують особливого піклування. Таких дерев у Києві понад 300.

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Апарат випробували на клен гостролистий, який росте на Володимирській гірці. Дереву близько 80 років. Воно має дупла, тобто вважається проблемним. До його стовбура прикріпили датчики і почали обстеження. Виявилося, що це дерево має ураження на 20-30%. Клен потрібно лікувати і цим питанням займатимуться фахівці.

"Процес дослідження заснований на принципі вимірювання часу проходження звукових імпульсів через різні ділянки стовбура дерева. Його простукують молотком. Щільна деревина передає хвилі напруги краще, ніж пошкоджена в результаті розпаду або тріщин деревина", – розповідає Олексій Король, гендиректор КО "Київзеленбуд".

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Вся отримана інформація обробляється і виводиться на монітор комп'ютера або планшета. Якщо з деревом все добре, то на екрані з'являється зелений колір, а якщо червоний, то є проблеми, які потрібно вирішувати.

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В КО "Київзеленбуд" додають, що Арботом – це ще один інструмент для діагностики дерев, його результати слід використовувати в поєднанні з іншими даними, зібраними профільними фахівцями.

Вартість такого приладу залежить від кількості його датчиків. Їх може бути від 4 до 24, в залежності від розміру стовбура дерева. За свій прилад "Київзеленбуд" заплатив більше 711 тисяч гривень, прилад має в комплекті 16 датчиків для вимірювання дерева.

Є й інший схожий пристрій, але для його застосування в стовбурі дерева потрібно свердлити дірки, а при використанні Арботома цього не потрібно робити, датчики кріпляться до кори, що безпечно для рослини.

Раніше ми писали, що нову окружну в Києві прокладуть через два лісгоспу – що буде з деревами.

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Київ дерева київзеленбуд сканування

Джерело: Сьогодні

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