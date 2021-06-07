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У Києві колишній в'язень бігав за перехожими з ножем (фото)

7 червня, 19:06

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він чіплявся до гуляючих в парку і лякав їх ножем – співробітники муніципальної варти Києва передали чоловіка правоохоронцям

Фото: Муніципальна варта Києва

Фото: Муніципальна варта Києва

У понеділок, 7 червня, по столичному парку Совки бігав неадекватний колишній в'язень – чоловік лякав перехожих ножем.

Про це пише Муніципальна варта Києва.

"Дана персона недавно вийшла з місць позбавлення волі. Як бачимо, на шлях виправлення чоловік не став", – йдеться в повідомленні.

Чоловік бігав з ножем за перехожими і лякав їх розправою. Це вже другий випадок за останній тиждень.

Фото: Муніципальна варта Києва

Фото: Муніципальна варта Києва

Муніципальна охорона затримала колишнього ув'язненого і передала правоохоронцям.

Фото: Муніципальна варта Києва

Фото: Муніципальна варта Києва

Раніше ми повідомляли, що в Білій Церкві неадекватний чоловік кидався на перехожих з ножем. Інцидент стався біля одного з супермаркетів на вулиці 1-шій Піщаній. Виявилося, що він не просто лякав ножем перехожих, а ще й влаштував бійку.

Нагадаємо, що в Києві впіймали чоловіка, який ножем поранив двох киян. НП подія сталася через зауваження з стосовно собаки, яка кидалася на перехожих.

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