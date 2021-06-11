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У Києві посадовець вкрав 900 тис грн при будівництві каналізаційних очисних споруд (фото)

11 червня 2021 14:44

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору – правоохоронці з'ясовують всі обставини розкрадання

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

У Києві повідомили про підозру у розтраті 900 тисяч гривень державних коштів ексдиректору ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України".

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, між директором державного підприємства "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України" та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Баришівка", – йдеться у повідомленні.

Проте, слідство встановило, що при складанні та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт підрядчик безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору. Таким чином чиновник завищив вартість виконаних робіт на суму близько 900 тис. грн.

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Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюються всі обставини кримінального правопорушення. Правоохоронці проводять обшуки.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві повідомили про підозру ексдиректору одного із столичних банків,його підозрюють у заволодінні 900 тис. гривень.

Нагадаємо, що екс-службовець Київської облради перебуваючи на посаді начальника одного із відділів вкрав 2 мільйони гривень адресної допомоги мешканців Київщини. Він разом із своїм підлеглим заволодів бюджетними коштами, передбаченими для допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та іншим.

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