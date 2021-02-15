У Києві кількість хворих на COVID-19 зросла

У Києві за останню добу було виявлено 211 випадків коронавірусу.

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Як повідомляє КМДА в Telegram, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 7 осіб.

У лікарні Києва госпіталізували 32 людини з COVID-19, інші перебувають вдома під наглядом лікарів.

За останню добу одужали 439 осіб.

Найбільше хворих було виявлено в таких районах Києва:

Солом'янському (52);

Деснянському (45);

Святошинському (44).

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За статистикою, в Києві вже 132 160 випадків коронавірусу. Побороли хворобу 87 439 осіб. За період пандемії у столиці 2521 летальний випадок від вірусу.

Водночас в Україні за останню добу виявили 2332 нових випадки інфікування коронавірусом.

Раніше ми також писали, що делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавірусу. Глава групи відповів на питання про лабораторну появу COVID-19 і зараження від кажана.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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