У Києві демонтують пам'ятний знак на честь "дружби" Києва та Москви

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 8 липня, в Києві депутати Київради проголосували за демонтаж пам'ятного знака з нагоди "дружби" між містами Києвом та Москвою.

За рішення про ліквідацію монумента проголосували 72 депутати із 120 присутніх.

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"Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. В результаті пам'ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс", – відзначили в Київській міській раді.

Виявилося, що лише фракція ОПЗЖ не голосувала у повному складі. Вони проти знесення монумента, який встановили 20 років тому, у 2001 році.

Пам'ятний знак розташований на території Голосіївського району столиці, який раніше називався Московським. Після початку російської агресії на території України, в 2015 році, активісти розмалювали монумент у кольори національного прапора України. Місцеві жителі вимагали прибрати цей знак ще тоді, але у влади Голосіївського району не вистачило для цього повноважень.

Раніше ми повідомляли, що в Києві планують демонтувати пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви. Пам'ятник було встановлено у 2001 році. Він розташований у сквері на Теремках в районі вул. Вільямса та маршала Якубовського.

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Нагадаємо, що пам'ятник Шевченку в Копенгагені розмалювали під прапор Росії. Посольство України в Данії подякувало комунальним службам, які оперативно відмили бюст.