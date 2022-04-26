У Києві демонтують символ "дружби" з РФ: у росіянина відвалилася голова (відео)

За словами мера Києва Віталія Кличка, завершити демонтаж планують сьогодні ввечері

Скульптуру в центрі Києва почали демонтувати / Колаж "Сьогодні"

У Києві почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників "на відзначення возз'єднання України з Росією" сьогодні, 26 квітня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

Символ "возз'єднання" України та Росії встановили у 1982 році. Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Реклама

За словами мера Києва Віталія Кличка, демонтаж планують завершити сьогодні ввечері.

Які зміни очікують на арку та скульптурну композицію з червоного граніту

Скульптурну композицію із червоного граніту, що знаходиться поруч із робітниками, закриють оздоблювальними матеріалами, а потім також планують розібрати. Арку ж із титанових аркушів перейменують на "Арку свободи українського народу" та підсвітлять її кольорами українського прапора.

"Старі символи набувають нового значення!" , – стверджує мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

Раніше ми писали: