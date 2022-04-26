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У Києві демонтують символ "дружби" з РФ: у росіянина відвалилася голова (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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26 квітня, 15:34
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За словами мера Києва Віталія Кличка, завершити демонтаж планують сьогодні ввечері
Скульптуру в центрі Києва почали демонтувати / Колаж "Сьогодні"
Скульптуру в центрі Києва почали демонтувати / Колаж "Сьогодні"

У Києві почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників "на відзначення возз'єднання України з Росією" сьогодні, 26 квітня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Символ "возз'єднання" України та Росії встановили у 1982 році. Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

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За словами мера Києва Віталія Кличка, демонтаж планують завершити сьогодні ввечері.

Які зміни очікують на арку та скульптурну композицію з червоного граніту

Скульптурну композицію із червоного граніту, що знаходиться поруч із робітниками, закриють оздоблювальними матеріалами, а потім також планують розібрати. Арку ж із титанових аркушів перейменують на "Арку свободи українського народу" та підсвітлять її кольорами українського прапора.

"Старі символи набувають нового значення!" , – стверджує мер Києва Віталій Кличко.

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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
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