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У Києві дитячі майданчики теж потрапили під жорсткий локдаун (фото)

5 квітня, 13:49

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Комунальники обгородили дитячі майданчики біля будинків стрічками

У понеділок, 5 квітня, у столиці розпочався локдаун – дитячі майданчики зранку обгородили стрічками, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Дитячі майданчики теж виявилися розносниками коронавірусу.

На багатьох з них з'явилися оголошення про те, що користуватися дітям гойдалками заборонено.

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Ще вчора діти спокійно гралися на гірках і гойдалках, а вранці все це відгородили стрічками, як місце злочину. В даному випадку це дитячий майданчик на Позняках. Але діти однаково граються на майданчику.

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Раніше ми писали, як столиця пристосувалася до нового початку карантину.

Дивіться відео, як кияни намагалися прорватися в транспорт:

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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Київ карантин дитячі майданчики локдаун

Джерело: Сьогодні

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