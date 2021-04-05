У Києві дитячі майданчики теж потрапили під жорсткий локдаун (фото)

У понеділок, 5 квітня, у столиці розпочався локдаун – дитячі майданчики зранку обгородили стрічками, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Дитячі майданчики теж виявилися розносниками коронавірусу.
На багатьох з них з'явилися оголошення про те, що користуватися дітям гойдалками заборонено.
Ще вчора діти спокійно гралися на гірках і гойдалках, а вранці все це відгородили стрічками, як місце злочину. В даному випадку це дитячий майданчик на Позняках. Але діти однаково граються на майданчику.
Раніше ми писали, як столиця пристосувалася до нового початку карантину.
Дивіться відео, як кияни намагалися прорватися в транспорт:
Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві
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