Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Кримінальний талант. У Києві 21-річний директор турфірми вкрав понад півмільйона з держбанку (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
26 серпня, 18:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За шахрайство хлопцю загрожує до 12 років позбавлення волі
Поліцейські затримали шахрая в його будинку, під Києвом / Фото: колаж "Сьогодні"
Поліцейські затримали шахрая в його будинку, під Києвом / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 26 серпня, в Києві затримала 21-річного керівника туристичної фірми, який обікрав державний банк на 630 тисяч гривень.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Чоловік орендував у одного з українських держбанків платіжний термінал і з його допомогою зробив 138 незаконних операцій. Він підставляв дані карток іноземців. Для цього директор турфірми використовував послугу "еквайринг", що передбачає дистанційне банківське обслуговування.

Читайте також:

У фіналі чоловік перевів на свій рахунок 630 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Реклама

Фото: пресслужба поліції
Фото: пресслужба поліції

Директора фірми затримали в його домі за містом. А в його авто і житлі провели обшуки – поліцейські вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, акт прийому-передачі обладнання від банку і документацію.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зараз фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: пресслужба поліції
Фото: пресслужба поліції

Нова схема обману через ПриватБанк

Шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

Реклама

Шахраї кажуть, що є співробітниками служби безпеки ПриватБанку і повідомляють про нібито злом рахунку користувача, який відбувається зараз. Щоб цього уникнути, шахраї просять встановити на мобільний телефон спеціальний додаток, який нібито захистить аккаунт.

Також читайте:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1581 випадок за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти