Кримінальний талант. У Києві 21-річний директор турфірми вкрав понад півмільйона з держбанку (фото)

За шахрайство хлопцю загрожує до 12 років позбавлення волі

Поліцейські затримали шахрая в його будинку, під Києвом / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 26 серпня, в Києві затримала 21-річного керівника туристичної фірми, який обікрав державний банк на 630 тисяч гривень.

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Про це повідомляє пресслужба МВС.

Чоловік орендував у одного з українських держбанків платіжний термінал і з його допомогою зробив 138 незаконних операцій. Він підставляв дані карток іноземців. Для цього директор турфірми використовував послугу "еквайринг", що передбачає дистанційне банківське обслуговування.

У фіналі чоловік перевів на свій рахунок 630 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Фото: пресслужба поліції

Директора фірми затримали в його домі за містом. А в його авто і житлі провели обшуки – поліцейські вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, акт прийому-передачі обладнання від банку і документацію.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зараз фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: пресслужба поліції

Нова схема обману через ПриватБанк

Шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

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Шахраї кажуть, що є співробітниками служби безпеки ПриватБанку і повідомляють про нібито злом рахунку користувача, який відбувається зараз. Щоб цього уникнути, шахраї просять встановити на мобільний телефон спеціальний додаток, який нібито захистить аккаунт.

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