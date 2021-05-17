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У Києві два райони залишаться без газу (список адрес)

17 травня, 14:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жителям адрес, які вказані в переліку нижче, потрібно перекрити крани на газопроводах

У Києві 18-19 травня буде припинено газопостачання в Святошинському та Солом'янському районах.

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Про це повідомляє Святошинська РДА в Facebook.

Так, тимчасово буде відключений газ в двох районах столиці в зв'язку з заміною засувки на розподільному газопроводі середнього тиску.

"Мешканцям квартир та приватних будинків, зазначених у переліку нижче, потрібно перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами", – йдеться в повідомленні.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Ремонтні роботи є плановими і будуть проводитися на розі проспекту Перемоги та вулиці Дружківської.

Відзначимо, що отримати довідкову інформацію можна в контакт-центрі за телефонами: (044) 495-04-04 або (097) 495-11-04.

Раніше ми писали, як змінити постачальника газу, якщо є субсидія.

Нагадаємо, на Волині сім'я отруїлася чадним газом. Напередодні батько дітей вимкнув котел, так як він почав погано нагрівати воду – будинок повинні обстежити газовики.

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