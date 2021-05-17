У Києві два райони залишаться без газу (список адрес)

У Києві 18-19 травня буде припинено газопостачання в Святошинському та Солом'янському районах.
Про це повідомляє Святошинська РДА в Facebook.
Так, тимчасово буде відключений газ в двох районах столиці в зв'язку з заміною засувки на розподільному газопроводі середнього тиску.
"Мешканцям квартир та приватних будинків, зазначених у переліку нижче, потрібно перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами", – йдеться в повідомленні.
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Ремонтні роботи є плановими і будуть проводитися на розі проспекту Перемоги та вулиці Дружківської.
Відзначимо, що отримати довідкову інформацію можна в контакт-центрі за телефонами: (044) 495-04-04 або (097) 495-11-04.
Раніше ми писали, як змінити постачальника газу, якщо є субсидія.
Нагадаємо, на Волині сім'я отруїлася чадним газом. Напередодні батько дітей вимкнув котел, так як він почав погано нагрівати воду – будинок повинні обстежити газовики.