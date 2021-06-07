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У Києві ексчиновник облради вкрав з бюджету 2 млн грн соцдопомоги інвалідам та ветеранам (фото)

7 червня, 18:14

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він протягом двох років привласнював грошові кошти – правоохоронці з'ясовують всі обставини розкрадання

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Екс-службовець Київської облради перебуваючи на посаді начальника одного із відділів вкрав 2 мільйони гривень адресної допомоги мешканців Київщини

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Печерською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою із своїм безпосереднім керівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі (ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За матеріали слідства, керівник одного з відділів Київської обласної ради разом із своїм підлеглим заволодів бюджетними коштами, передбаченими для допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та іншим.

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"Так, вказані працівники Київської обласної ради шляхом підробки відповідних розпоряджень про виділення матеріальної допомоги, вносили у списки осіб без законних на те підстав, та таким чином упродовж 2018-2019 років заволоділи бюджетними коштами на суму більше 2 мільйонів гривень", – повідомили у прокуратурі.

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Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві повідомили про підозру ексдиректору одного із столичних банків, його підозрюють у заволодінні 900 тис. гривень.

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