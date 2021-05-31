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У Києві ексдиректор відділення банку вкрав 900 тис. грн: йому загрожує 12 років

31 травня, 13:24

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він протягом двох років привласнював грошові кошти – правоохоронці з'ясовують всі обставини розкрадання

У Києві повідомили про підозру ексдиректору одного із столичних банків, його підозрюють у заволодінні 900 тис. гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Оболонською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру колишньому директору одного із столичних банків у привласнені майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що протягом 2016 – 2018 років підозрюваний перебував на посаді директора відділення банку та мав доступ до грошей. Він протягом двох років привласнив близько 900 тисяч гривень.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Києвіпідозрюють у хабарництві співробітницю СІЗО, яка поліпшувала умови тримання та допомагала шлюбному аферисту, що привласнив 1,5 мільйонів гривень.

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