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У Києві екс-нардеп "кришував" нелегальну торгівлю у підземних переходах (фото)

13 травня, 13:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

До злочинного групування входили 20 осіб, серед них були ще і чинні та колишні депутати Київської міської ради

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

У Києві прокуратура викрила масштабну схему "кришування" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці з'ясували, що чиновники КМДА систематично вимагали гроші за незаконну оренду торгових точок у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

Згідно з матеріалами слідства, до складу злочинного угрупування входил 20 осіб. Серед них колишній народний депутат України 7-го і 8-го скликань, один з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екс-нардепа та чинні та колишні депутати Київської міської ради. Вони використовували корупційні зв'язки, для усунення перешкод

Щомісяця вони отримували від 5 до 7 мільйонів гривень доходу. Зазначимо, що розмір щомісячної платні з однієї торгівельної точки тільки за оренду приміщень становила від 10 до 15 тис. гривень.

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Виявилось, що починаючи з 2012 року КМДА передала 228 підземних пішохідних переходів приватним фірмам. Вони повинні були самі боротись із стихійною торгівлею та ремонтувати переходи.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

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"Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій, який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду. При цьому, жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов'язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 14 одночасних обшуків та вилучили документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько 350 тис. доларів США, з яких 250 тис. – у колишнього народного обранця.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали двох осіб, які вимагали у чоловіка 220 тисяч доларів грошової винагороди за призначення на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області.

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