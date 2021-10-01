У Києві фіксують більше смертельних випадків та ускладнень від коронавіруса

За добу в Києві фіксується від 5 до 10 летальних випадків

Медики закликають городян при перших симптомах звертатися до медустанов

З різних регіонів України надходять тривожні повідомлення про переповнені реанімації, де лежать люди з ускладненнями від коронавіруса . Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродпотребслужби Києва Олега Рубана, як йдуть справи в столиці, чи є проблеми з місцями в реанімаціях.

За словами Олега Рубана, в Києві всі медичні служби міста готувалися до подібних ситуацій і різким спалахам коронавіруса з початку літа, щоб не допустити колапсу.

"На цей момент ситуація в Києві повністю контрольована. У нас немає перевищення показників по госпіталізаціям. Але в водночас, ми фіксуємо збільшення випадків, коли городяни звертаються за медичною допомогою надто пізно. Через це – велика кількість ускладнень і смертельних випадків. За добу в Києві фіксується від 5 до 10 летальних випадків. Ми закликаємо городян не займатися самолікуванням, а при перших симптомах звертатися до медичних установ за допомогою", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродпотребслужби Києва.

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Карантин для вакцинованих – чи є плюшки?

Привілеї є у людей не тільки з повним курсом вакцинації, але і з одним щепленням. У МОЗ пропонують такі переваги:

школи жовтої зони зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У "червоній зоні" умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи – вони будуть працювати при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки;

У "червоній зоні" умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи – вони будуть працювати при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки; кафе, ресторани і кінотеатри зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.

"Більшість обмежень, які передбачені для "жовтого" і "червоного рівнів", не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого рівня" буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав Ляшко.

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