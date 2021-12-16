У Києві горить квартира у багатоповерхівці: є загиблий (відео)

У Києві горить квартира на 6-му поверсіу багатоквартирному житловому будинку на Ушинського, 40. На місці вже активно працюють рятувальники ДСНС, а також присутні лікарі швидкої допомоги.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".
Деталі
Як повідомили ДСНС сайту "Сьогодні", в результаті згорів диван, меблі та особисті речі. Під час гасіння пожежі у кімнаті рятувальники знайшли тіло чоловіка 1951 року народження. Цю квартиру він винаймав.
Далі по темі
Об 11.53 пожежу ліквідували, але її причина ще не відома.
З початку року понад 50 тисяч пожеж
З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 особи загинули, 986 постраждали. Найбільше загорянь – 19 774 – було у житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки.
Раніше ми писали:
- У Києві горіла Києво-Печерська лавра. Займання виникло у двоповерховій будівлі корпусу № 68.
- У Києві вщент згорів ресторан. На щастя, обійшлося без потерпілих.
- Вибух на заводі у Львові: керівництво назвало причину
- У Харкові вибухнуло авто прямо на парковці – у небо здійнявся стовп диму (фото, відео)