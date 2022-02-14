У Києві хочуть перейменувати вулицю Єрмака: до чого тут Росія

У Києві запропонували перейменувати одну з вулиць в Оболонському районі. Мешканці столиці хочуть назвати її на честь Вінстона Черчилля.
Про це "Сьогодні" стало відомо на сайті петицій.
Що відомо і хто такий Єрмак Тимофійович?
Вулиця в Оболонському районі Києва, що пролягає від проспекту Степана Бандери через вулицю Куренівську, названа на честь Єрмака Тимофійовича – донського отамана, який у XVI столітті завоював західний Сибір та включив землі сибірських народів до Московської держави.
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"Єрмак, який став уособленням завойовницької, імперської політики Росії, є частиною історії нашого ворога і не має жодного відношення до України. На його честь не повинна називатись жодна з вулиць нашої столиці. Адже назви вулиць будь-якого міста формують парадигму культурного простору, в якому це місто знаходиться", – йдеться у петиції.
Автор петиції зазначив, що на тлі загрози, що зростає, повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну особливо важливою є підтримка та посилення дипломатичних зв'язків зі стратегічними партнерами, а Велика Британія є надійним другом і партнером, і британці не словом, а справою довели, що підтримають українців у біді.
"Одним із жестів дружності та подяки може бути перейменування однієї з вулиць Києва на честь сера Вінстона Черчилля – британського державного діяча XX століття, який у 1940-1945 та 1951-1955 роках був прем'єр-міністром Великої Британії та запам'ятався всьому світу. Борець проти кровожерливих диктатур", – написав автор.
Киянин вважає, що назвати вулицю на честь Черчилля є проявом поваги не лише до нього та згадкою про перебування Черчилля в українській Ялті, а й додатковим підтвердженням союзництва та дружніх відносин із Великою Британією.
"Також перейменування саме вулиці Єрмака на вулицю сера Вінстона Черчилля символізуватиме культурне дистанціювання від імперської, загарбницької політики Російської Федерації та проєвропейський і прозахідний курс України", – додав автор петиції.
Крім того, кияни попросили розглянути питання щодо встановлення на вулиці Черчилля відповідного пам'ятника.
У Києві з'явилася вулиця автора роману "Бабин Яр"
Київська міська рада перейменувала чотири вулиці та назвала безіменні топонімічні об'єкти. У разі потреби довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.
"Під час пленарного засідання Київрада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об'єктам та перейменування вулиць. Зокрема, перейменовано 4 вулиці", – йдеться у повідомленні.
Перейменували чотири вулиці
- У Голосіївському районі вулиця Амурська перейменована на вулицю Академіка Книшова, який побудував одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії.
- У Подільському районі вулиця Дмитрівська (оскільки назва цієї вулиці дублює назву іншої історичної вулиці з такою ж назвою у Шевченківському районі міста) перейменована на вулицю Анатолія Кузнєцова – письменника, публіциста, автора роману-документа "Бабин Яр".
- У Шевченківському районі вулиця Саратовська стане бульваром Павла Вірського, всесвітньо відомого українського танцівника та хореографа.
- У Деснянському районі з'явиться вулиця Анатолія Авдіївського – хорового диригента, композитора, директора, художнього керівника та головного диригента заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Вулиця розташована поруч із вулицею Григорія Верьовки, що відтворює у топоніміці міста творчий дует вчителя та учня, що існував за їхнього життя.