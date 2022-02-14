У Києві хочуть перейменувати вулицю Єрмака: до чого тут Росія

Вулицю у столиці запропонували назвати на честь Вінстона Черчилля

У Києві просять перейменувати вулицю Єрмака. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві запропонували перейменувати одну з вулиць в Оболонському районі. Мешканці столиці хочуть назвати її на честь Вінстона Черчилля.

Про це "Сьогодні" стало відомо на сайті петицій.

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Що відомо і хто такий Єрмак Тимофійович?

Вулиця в Оболонському районі Києва, що пролягає від проспекту Степана Бандери через вулицю Куренівську, названа на честь Єрмака Тимофійовича – донського отамана, який у XVI столітті завоював західний Сибір та включив землі сибірських народів до Московської держави.

"Єрмак, який став уособленням завойовницької, імперської політики Росії, є частиною історії нашого ворога і не має жодного відношення до України. На його честь не повинна називатись жодна з вулиць нашої столиці. Адже назви вулиць будь-якого міста формують парадигму культурного простору, в якому це місто знаходиться", – йдеться у петиції.

Автор петиції зазначив, що на тлі загрози, що зростає, повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну особливо важливою є підтримка та посилення дипломатичних зв'язків зі стратегічними партнерами, а Велика Британія є надійним другом і партнером, і британці не словом, а справою довели, що підтримають українців у біді.

"Одним із жестів дружності та подяки може бути перейменування однієї з вулиць Києва на честь сера Вінстона Черчилля – британського державного діяча XX століття, який у 1940-1945 та 1951-1955 роках був прем'єр-міністром Великої Британії та запам'ятався всьому світу. Борець проти кровожерливих диктатур", – написав автор.

Киянин вважає, що назвати вулицю на честь Черчилля є проявом поваги не лише до нього та згадкою про перебування Черчилля в українській Ялті, а й додатковим підтвердженням союзництва та дружніх відносин із Великою Британією.

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"Також перейменування саме вулиці Єрмака на вулицю сера Вінстона Черчилля символізуватиме культурне дистанціювання від імперської, загарбницької політики Російської Федерації та проєвропейський і прозахідний курс України", – додав автор петиції.

Крім того, кияни попросили розглянути питання щодо встановлення на вулиці Черчилля відповідного пам'ятника.

У Києві з'явилася вулиця автора роману "Бабин Яр"

Київська міська рада перейменувала чотири вулиці та назвала безіменні топонімічні об'єкти. У разі потреби довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

"Під час пленарного засідання Київрада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об'єктам та перейменування вулиць. Зокрема, перейменовано 4 вулиці", – йдеться у повідомленні.

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Перейменували чотири вулиці

У Голосіївському районі вулиця Амурська перейменована на вулицю Академіка Книшова , який побудував одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії.

, який побудував одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії. У Подільському районі вулиця Дмитрівська (оскільки назва цієї вулиці дублює назву іншої історичної вулиці з такою ж назвою у Шевченківському районі міста) перейменована на вулицю Анатолія Кузнєцова – письменника, публіциста, автора роману-документа "Бабин Яр".

(оскільки назва цієї вулиці дублює назву іншої історичної вулиці з такою ж назвою у Шевченківському районі міста) – письменника, публіциста, автора роману-документа "Бабин Яр". У Шевченківському районі вулиця Саратовська стане бульваром Павла Вірського , всесвітньо відомого українського танцівника та хореографа.

, всесвітньо відомого українського танцівника та хореографа. У Деснянському районі з'явиться вулиця Анатолія Авдіївського – хорового диригента, композитора, директора, художнього керівника та головного диригента заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Вулиця розташована поруч із вулицею Григорія Верьовки, що відтворює у топоніміці міста творчий дует вчителя та учня, що існував за їхнього життя.

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