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У Києві та області ввечері погода погіршиться: синоптики дали прогноз

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 вересня, 15:27
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Найхолодніше в столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 13,6 градуса тепла
Столицю знову може затопити дощ. Фото: колаж "Сьогодні"
Столицю знову може затопити дощ. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці за останній місяць випало 116% місячної норми опадів. Однак в Києві та Київській області найближчим часом і до кінця доби знову очікується гроза.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 2 вересня, вночі в західних і північних областях, а вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), говориться в повідомленні.

Скільки в серпні випало опадів

Кількість опадів, що випали в Києві в серпні 2021 року, перевищила кліматичні норми, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"Опадів в серпні на проспекті Науки, 37, випало 65 мм, або 116% кліматичної норми", – вказується в повідомленні.

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При цьому середньомісячна температура повітря також перевищила кліматичну норму на 0,7° і становила 21,1° тепла.

Найхолодніше в столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 13,6°, найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялася до 33,4°.

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