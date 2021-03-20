У Києві ігнорують карантин в громадському транспорті (фото)

У громадському транспорті Києва порушують карантин. Незважаючи на локдаун в столиці транспорт може працювати у звичайному режимі, проте з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму.
Так, заповнюваність маршруток, автобусів повинна становити не менше 50% місць для сидіння, але деякі автобуси не дотримуються цих правил.
Як передає журналіст "Сьогодні" Ігор Сєров, у швидкісний трамвай №1 на Борщагівці пускають тільки через передні двері, але пускають абсолютно всіх. У транспорті практично немає вільного місця, а на зупинці черги.
Новини "Сьогодні" писали про те, що потрібно знати про жорсткий карантин в столиці.
Нагадаємо, в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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