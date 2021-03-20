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У Києві ігнорують карантин в громадському транспорті (фото)

20 березня, 12:54

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

На зупинках черги

У громадському транспорті Києва порушують карантин. Незважаючи на локдаун в столиці транспорт може працювати у звичайному режимі, проте з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму.

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Так, заповнюваність маршруток, автобусів повинна становити не менше 50% місць для сидіння, але деякі автобуси не дотримуються цих правил.

Як передає журналіст "Сьогодні" Ігор Сєров, у швидкісний трамвай №1 на Борщагівці пускають тільки через передні двері, але пускають абсолютно всіх. У транспорті практично немає вільного місця, а на зупинці черги.

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Новини "Сьогодні" писали про те, що потрібно знати про жорсткий карантин в столиці.

Нагадаємо, в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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Київ карантин порушення громадський транспорт обмеження локдаун
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