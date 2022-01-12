У Києві шукають вибухівку в метро, аеропортах та ТЦ: всі подробиці (оновлюється)

За сьогоднішній день, 12 січня, у Києві за короткий період замінували 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Усі дзвінки надійшли анонімно до кол-центру СБУ. Поліція встановлює особу мінера.
Сайт "Сегодня" зібрав інформацію про останні випадки мінування у Києві.
Які станції замінували першими
Спочатку у столичному метро замінували станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадку. Повідомлення було анонімне. На місці все ще продовжуються перевірки.
Далі по темі
" Перевірка переходу триває. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", – повідомили в поліції Києва.
Де ще шукають вибухівку
Пізніше до кол-центру СБУ надійшов анонімний дзвінок про мінування станцій метро "Театральна" та "Вокзальна", а також вузла пересадки. Їх одразу ж закрили для входу та виходу пасажирів.
"Особа мінера встановлюється", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
Замінували аеропорт
Надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Про це "Сьогодні" повідомили у відділі комунікацій київського главку поліції. Там найближчим часом буде перевірка.
Також поліція Києва повідомила, що замінували й міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Знову шукають вибухівку у ТРЦ?
У столиці замінували 8 торгових центрів. Про це сайту "Сегодня" повідомили у поліції Києва. Наразі на місці проходять перевірки.
Раніше ми писали:
- У Києві замінували всі школи. Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.
- У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ.