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У Києві шукають вибухівку в метро, аеропортах та ТЦ: всі подробиці (оновлюється)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 15:30
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На місці працюють кінологи та вибухотехніки. Поліцейські намагаються встановити особу мінера
На місці йдуть перевірки / Колаж "Сьогодні"
На місці йдуть перевірки / Колаж "Сьогодні"

За сьогоднішній день, 12 січня, у Києві за короткий період замінували 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Усі дзвінки надійшли анонімно до кол-центру СБУ. Поліція встановлює особу мінера.

Сайт "Сегодня" зібрав інформацію про останні випадки мінування у Києві.

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Які станції замінували першими

Спочатку у столичному метро замінували станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадку. Повідомлення було анонімне. На місці все ще продовжуються перевірки.

" Перевірка переходу триває. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", – повідомили в поліції Києва.

Де ще шукають вибухівку

Пізніше до кол-центру СБУ надійшов анонімний дзвінок про мінування станцій метро "Театральна" та "Вокзальна", а також вузла пересадки. Їх одразу ж закрили для входу та виходу пасажирів.

"Особа мінера встановлюється", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Замінували аеропорт

Надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Про це "Сьогодні" повідомили у відділі комунікацій київського главку поліції. Там найближчим часом буде перевірка.

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Також поліція Києва повідомила, що замінували й міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Знову шукають вибухівку у ТРЦ?

У столиці замінували 8 торгових центрів. Про це сайту "Сегодня" повідомили у поліції Києва. Наразі на місці проходять перевірки.

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