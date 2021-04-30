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У Києві через капремонт знищать кладовище домашніх улюбленців: останки обіцяють кремувати

30 квітня, 16:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киянам пропонують, поки не пізно, самостійно перепоховати своїх тварин

У Києві на Позняках через капремонт фітнес-парку "Озеро Лебедине" знищать кладовище домашніх тварин.

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Про це повідомляє "Київзеленбуд" в Facebook .

Так, роботи починаються в північно-західній частині парку, де є поховання домашніх тварин.

"Перед початком робіт рештки померлих тварин будуть передані для кремації до Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Якщо Ви бажаєте провести перепоховання самостійно, Ви зможете це зробити 5 травня об 11.00 год", – пишуть у повідомленні.

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У "Київзеленбуді" додали, що після переміщення залишків померлих тварин територія буде продезінфікована.

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Відзначимо, що згідно з п. 9.2. "Правил утримання домашніх собак та котів", затверджених Київрадою, не допускається викидати трупи собак і котів в контейнери для збору сміття або ховати їх у невідведених для цього місцях.

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Раніше ми писали, що в Сумській області робочі влаштували погром на кладовищі – розбили хрести і спотворили пам'ятники.

Нагадаємо, в Луцьку школярі танцювали на могилах і фотографувалися з портретами.

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