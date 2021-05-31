У Києві кількість заражень COVID-19 вже перевищила 200 тисяч

У Києві за останню добу 63 нових випадків коронавірусу. Це на 18 випадків менше, ніж рік тому – 31 травня 2020 року. Всього в столиці підтверджених випадків вже 206 437.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Facebook.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Голосіївському – 22;
- Солом'янському та Святошинському – по 10;
- Подільському – 8.
Захворіли:
- 29 жінок віком від 24 до 84 років;
- 28 чоловіків віком від 19 до 90 років;
- 2 дівчинки віком 1 та 4 роки і 4 хлопчики від 11 до 16 років.
За добу було 9 летальних випадків від вірусу, всього – 5092.
21 людина госпіталізована з коронавірусом. 59 госпіталізованих – з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Подолали коронавірус 650 людей, а всього 166 688.
Як повідомлялося раніше, вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів коронавірусу, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.
Детальніше про індійський штам коронавірусу – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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