У Києві кількість заражень COVID-19 вже перевищила 200 тисяч

За останню добу було дев'ять летальних випадків

У Києві за останню добу 63 нових випадків коронавірусу. Це на 18 випадків менше, ніж рік тому – 31 травня 2020 року. Всього в столиці підтверджених випадків вже 206 437.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Голосіївському – 22;

Солом'янському та Святошинському – по 10;

Подільському – 8.

Захворіли:

29 жінок віком від 24 до 84 років;

28 чоловіків віком від 19 до 90 років;

2 дівчинки віком 1 та 4 роки і 4 хлопчики від 11 до 16 років.

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За добу було 9 летальних випадків від вірусу, всього – 5092.

21 людина госпіталізована з коронавірусом. 59 госпіталізованих – з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Подолали коронавірус 650 людей, а всього 166 688.

Як повідомлялося раніше, вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів коронавірусу, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.

Детальніше про індійський штам коронавірусу – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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