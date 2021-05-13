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У Києві комунальники вимагали у підприємців хабарі за розміщення реклами (фото)

13 травня, 21:14

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Офіційно підприємствам відмовляли, а потім дзвонила жінка-посередник, яка обіцяла посприяти вирішенню питання

У Києві правоохоронці викрили на систематичних хабарях працівників КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва" – вимагали гроші за рекламу.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Посадові особи Комунального підприємства, розподіливши між собою ролі, діючи за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, запровадили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за надання погоджень на розміщення зовнішньої реклами на об’єктах житлового фонду", – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, до працівників КП звертались підприємці, вони просила дозвіл на розміщення реклами – їм відмовляли. Далі з ними зв’язувалась посередник та повідомляла, за яку суму може бути вирішено це питання. Свої послуги посадовці оцінювали у сумі від 300 до 500 дол. США. Ціна залежала від місця розміщення реклами.

"У ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання, передачі та отримання учасниками злочинної схеми неправомірної вигоди у сумі 1700 доларів США від представника компанії, що займається рекламною діяльністю", - повідомили у прес-службі.

Протягом березня-квітня компанія неодноразово зверталася до посадовців за дозволом на розміщення реклами та постійно отримувала письмову відмову. А посередник, традиційно, пропонувала свої послуги.

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"13 травня 2021 року під час передачі другої частини хабаря в сумі 1100 дол. США та надання вже оформлених дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами затримано в порядку ст. 208 КПК України начальника комунального підприємства, двох його працівників та посередника", - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази.

Раніше ми повідомляли, що чиновники КМДА систематично вимагали гроші за незаконну оренду торговельних точок у підземних пішохідних переходахстанцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

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