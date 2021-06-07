У Києві компанія Nestle через українську мову потрапила в скандал

За словами співробітників компанії, у Nestle не говорять державною мовою

У Nestle звільнили працівника за українську мову. Фото: Ліга

У київському офісі компанії Nestle нібито звільнили працівника через українську мову. За словами Артема Кравченка, у компанії говорять тільки російською.

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Про це повідомляє громадська організація Моя мовна стійкість.

Чи можна говорити в Україні на українській

Артем Кравченко стверджує, що відразу після працевлаштування зрозумів, що "мова спілкування в компанії – російська". Він намагався спілкуватися українською мовою в діловому листуванні, але керівництво його листи ігнорувало.

За словами хлопця, київський офіс компанії підпорядковується Москві. Однак це ніде не вказано на офіційних сайтах компанії.

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Крім того, працівникам наполегливо рекомендували "розуміти російську", тому що їм планували доносити "важливу інформацію".

Липова оцінка кваліфікації?

У відповідь на невдоволення співробітників компанія ввела "суб'єктивну форму оцінювання кваліфікації". І, за словами Артема, на спеціальному тестуванні "занижувала оцінки людям, які вимагали спілкування українською".

Кравченко вважає, що нову систему оцінювання застосовували, щоб звільнити тих, хто хоче говорити державною мовою.

"Тиск створював абсолютно нестерпні умови", – говорить Артем.

Після події зі звільненням Артема в самій компанії Nestle всі негативні коментарі в Мережі на Google-картах видаляють і залишають тільки "хороші".

Що кажуть у Nestle

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Пізніше на сторінці компанії в Instagram опублікували допис.

"В Україні в корпоративних комунікаціях, навчальних матеріалах ми використовуємо державну українську мову та англійську як мову міжнародного спілкування. Уся зовнішня комунікація Nestle в Україні провадиться виключно українською мовою", – написали в коментарях під дописом представники компанії.

Працівники Nestle приєдналися до святкування Дня вишиванки.

Раніше ми писали, що у Виноградові Закарпатської області дитину відмовилися приймати в дитячий садок через те, що батьки не знають угорську мову.

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Також у Харківській облраді стався мовний скандал – депутата Олександра Дорошенка виключили з фракції "Євросолідарність" після відмови перейти на українську мову під час засідання.