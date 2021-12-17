У Києві квартири мешканців багатоповерхівки заливає водою: комунальникам — байдуже (відео)

Люди вже 7 років просять зробити ремонт покрівлі

Дощ зі стелі, пліснява та грибок. Мешканці столичної багатоповерхівки 7 років благають комунальників відремонтувати покрівлю, адже опади потрапляють просто до квартир. Псують меблі, ремонт, а пліснява та грибок — погано впливають на здоров'я. Чому ЖЕК ігнорує прохання людей та як діяти в таких ситуаціях — кореспондентка "Сьогодні" Дарина Добровольська з'ясовувала.

ЖЕК — без грошей

Вологі стіни, сира штукатурка та грибок. А коли дощить — вода із даху ллється прямо у квартири мешканців будинку. Квартира Дарини страждає найбільше. Вода стікає по стінах на підлогу. А у ванній взагалі відсиріла стеля та грибок. Дівчина неодноразово зверталася до районного ЖЕКу разом із сусідами, але щоразу отримувала відповідь — нема грошей і майстрів.

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"Якщо мені це потрібно, то я сама повинна цим займатися, сама повністю все оплачувати, шукати майстрів. Плюс проводка, це ж незрозуміло, як воно буде. Це коротке замикання як мінімум. Раптом я знеструмлю весь будинок?", — каже мешканка будинку Дарина Кораблінова.

Ремонт не робили роками

Сусід жінки Ігор розповідає, не лагодили дах у будинку щонайменше 7 років. А косметичний ремонт, що зробили майстри від ЖЕКу, не витримав і двох тижнів.

"Заліпили монтажною піною, а щілини так і залишилися", — каже сусід жінки Ігор.

Сусіди шукають вихід із ситуації самотужки

Все, що можуть зробити самотужки із сусідами — підставляти відра, там, де тече, та виносити воду, аби у квартири її потрапляло менше.

"Стіна під шпалерами вся мокра. Уже з'явився грибок, що для мене неприпустимо, бо в хаті живуть маленькі діти. І це неможливо. Проблему ми вирішити не можемо, бо нам відповідають, що грошей нема", — скаржаться сусіди Ольга та Ігор Матюшенко.

Подружжя уже власним коштом поміняло проводку у квартирі, бо та відсиріла, але робити ремонт не вбачають сенсу. У ЖЕКу напередодні ситуацію коментувати відмовилися.

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Проблему все-таки вирішили

До виходу сюжету в ефір надіслали фото, як вони за добу швидко все полагодили.

Але таке трапляється не часто, розповідає експерт із житлово-комунального господарства Олег Голубенко. І радить мешканцям будинку, які опиняються у подібних ситуаціях, не зволікати та змінювати компанію-управителя.

"Змінити ту компанію, яка надає послуги з управління їхнім майном — ЖЕК на інший ЖЕК, на приватний, комунальний, або ж взагалі створити ОСББ і займатися цими проблемами самостійно. Мешканці можуть через захист своїх прав у судовому порядку вимагати виконання договірних відносин", — розповів експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Голубенко.

Але експерти попереджають: судові процеси у таких справах можуть тривати роками і ухвали часто виносять не на користь потерпілих.

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Скарги на ЖКГ

З початку 2021 року територіальні органи Держпродспоживслужби отримали понад 19,9 тисячі пропозицій, скарг та заяв від споживачів. Майже половина з них стосується якості послуг ЖКГ.

"Дуже важливо, щоб люди, споживацькі права яких було порушено, знали про те, що ми можемо їх захистити. Сьогодні ми багато працюємо над тим, щоб діджиталізувати процес подання та обробки звернень, зробити його більш зручним", – заявила голова служби Владислава Магалецька.

Якості наданих послуг стосувались 45% усіх заяв, ще 37% звернень були про якість непродовольчих товарів, а 5% – продовольчих. Решта звернень та скарг стосувалася покупок різноманітних товарів через інтернет.

У Держпродспоживслужбі заявили, що споживачам повернули 7,6 млн грн за неякісні товари та послуги.

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