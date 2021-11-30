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У Києві мітингують проти старих маршруток – під будівлю КМДА привезли баранів (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 листопада, 13:11
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Відбулася сутичка з поліцією, під час якої баранів тягали на всі боки

У Києві відбувається мітинг. Активісти привезли п'ять баранів під будівлю Київради для того, щоби продемонструвати ставлення маршрутників до пасажирів.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

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Мітингувальники протестують проти старих маршруток, скандуючи "люди – не худоба".

"Для більшої наочності навіть привезли із собою худобу. Одного активіста затримали правоохоронці", – пишуть у Мережі.

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Активісти стверджують, що їм від перевізників надійшла достовірна інформація про те, що перевізники почали вимагати по 200 гривень з кожної маршрутки на день. У поліції Києва поки що ці корупційні схеми не коментують.

Бійки на мітингу

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", акція була гучною – з колонками та мікрофонами. Злякані тварини сіпалися туди-сюди. Відбулася сутичка з поліцією, під час якої баранів тягали на всі боки.

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Поліція вилучила тварин, а мерія передала їх до Київського зоопарку. Організаторів та деяких учасників акції було заарештовано.

Нагадаємо, 8 листопада набрав чинності Закон України №2351, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

У Києві заборонили транспорту виходити на маршрути без опалення

У Києві, де людей дістав ремонт станції швидкісного трамваю "Індустріальна" заборонили роботу громадського транспорту без опалення.

Про це повідомив офіційний портал Києва.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи у Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років. Так, було заборонено роботу громадського транспорту без опалення.

Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:

  • недопущення виходу громадського транспорту на маршрути із несправною опалювальною системою;
  • організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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