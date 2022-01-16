У Києві багатоповерхівку атакували миші і таргани (відео)

Люди скаржаться, що не можуть нічого зробити, а на їхні скарги — не реагують

Крім нашестя мишей і тарганів, у будинку протікає дах/Колаж: "Сьогодні"

У Києві на вулиці Богатирській, 4, мешканці 12-поверхового будинку скаржаться на нашестя мишей, які атакували десятки квартир. Крім того, в будинку безліч тарганів.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури".

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Деталі

"У будинку живуть миші. Причому живе їх багато. Прекрасно добігають до останнього поверху в пошуках їжі. У будинку нашестя тарганів. З 96 квартир у будинку 75 квартир заселені цими гадами. Скарги були, підписи були, збори були. І все. Мешканці нічого не досягли", — йдеться в повідомленні.

На відео, яке зняла мешканка будинку, можна побачити й інші проблеми багатоповерхівки. Так, у будинку тріщини в стінах, цвіль та мох. Крім того, протікає дах. Вода дісталася навіть до 7-8 поверхів.

Народні методи боротьби з мишами

Народні методи можуть бути досить ефективними, якщо до цього підійти з розумом. Наприклад, є простий і перевірений рецепт: змішується гіпс з борошном в рівних пропорціях і розміщується в житлах паразитів. Суть цього засобу полягає в тому, що при з'їданні такого "блюда" і подальшому вживанні води, суміш застигає усередині організму тварини, і вона гине.

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Не менш ефективною вважається зола, в якій міститься луг. Потрапляючи в ротову порожнину і на лапи гризунів, у них починаються запальні процеси. Радикальнішим методом вважається знищення мишей битим склом, яке також ушкоджує тіло і викликає смерть при проковтуванні.

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