Заборони торкнуться також транспорту: у Києві хочуть посилити карантин

Мер закликав без особливої потреби не їздити в громадському транспорті

Якщо ситуація з коронавірусом у Києві не стабілізується, влада може ввести додаткові обмеження карантину.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Він пояснив, що заповненість ліжок досягла майже 80%. Київ сьогодні в антилідерах за кількістю нових випадків коронавірусу за добу – 1100.

"Якщо ситуація не покращиться, міська рада буде змушена ввести більш суворі обмеження", – сказав мер.

Так, обмеження можуть торкнутися:

роботи громадського транспорту;

дитячих садків;

роботи шкіл.

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Також глава міста закликав жителів без особливої потреби не використовувати громадський транспорт.

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Водночас глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24" заявив, якщо Академія медичних наук не виділить поточного тижня 500 ліжок, то в п'ятницю буде прийматися рішення про посилення карантину у Києві.

За його словами, "Укртрансбезпека" ігнорує свої прямі обов'язки щодо контролю транспорту. Копи останні дні перевіряли, як пасажири дотримуються правил – виявили багато порушень.

Водночас на уточнююче питання, чи зупинять транспорт у столиці вже з суботи, зокрема метро, якщо не будуть виділені 500 додаткових ліжок, Рубан відповісти не встиг.

Нагадаємо, з 1 квітня у Києві заборонили традиційні ярмарки.

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Як відомо, у Києві введено локдаун через погіршення епідеміологічної ситуації. Місцева влада внесла зміни в роботу транспорту і різних установ. Читайте докладніше, що потрібно знати про локдаун у столиці.

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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