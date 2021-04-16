У Києві на Великдень введуть нові правила карантину

Рішення про ослаблення обмежень буде приймати тільки комісія з надзвичайних ситуацій міста

У Києві готують додаткові протиепідемічні заходи на свята.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За його словами, чи послаблять обмеження після 30 квітня – багато в чому залежить від самих киян.

"Від того, наскільки вони усвідомлюють і піклуються про своє здоров'я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють", – говорить мер.

Рішення про ослаблення обмежень буде приймати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. В тому числі, і медики – інфекціоністи та епідеміологи.

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"У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не відбулося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", – додав Кличко.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауна по всій країні.

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