У Києві на Великдень введуть нові правила карантину

У Києві готують додаткові протиепідемічні заходи на свята.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
За його словами, чи послаблять обмеження після 30 квітня – багато в чому залежить від самих киян.
"Від того, наскільки вони усвідомлюють і піклуються про своє здоров'я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють", – говорить мер.
Рішення про ослаблення обмежень буде приймати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. В тому числі, і медики – інфекціоністи та епідеміологи.
"У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не відбулося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", – додав Кличко.
Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауна по всій країні.
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