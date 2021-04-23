У Києві може зникнути мозаїка на Печерську (відео)

Городяни сподівалися на те, що чиновники зможуть зберегти мозаїку від повного знищення

У Києві на Печерську знищують мозаїчне панно.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

За інформацією з соцмереж, старовинну мозайку знищує магазин "Фора".

"Сподіваємося, що все ж панно просто відреставрують", – пишуть в інтернеті.

Раніше ми писали, про скандал через знищення частини мозаїчного панно на стіні будинку на бульварі Лесі Українки, 28. Тоді кияни сподівалися на те, що чиновники зможуть зберегти мозаїку від повного знищення.

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Виходячи з останніх подій – нічого зробити так і не змогли. Швидше за все тепер тут буде стандартна вітрина магазину.

Нагадаємо, кияни обговорюють долю мозаїки часів соціалістичного модернізму, яка прикрашає будівлю гімназії № 136 на вулиці Ентузіастів.

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