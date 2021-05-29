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У Києві мурали "ожили" і заспівали "Київський Вальс" (відео)

29 травня, 17:59

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Це стало можливим завдяки новій функції в мобільному додатку Reface – можна підставити своє обличчя і оживити малюнок

У День Києва в столиці "ожили" мурали – вони заспівали "Київський Вальс", чим немало здивували жителів міста.

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Відео з'явилося в соцмережах.

На відеоролику, який оприлюднили, "Київський Вальс" співають мурал "Відродження" на Андріївському узвозі і стінопис з дитиною. Все дуже реалістично, виникає відчуття, що це живі люди, а не стріт-арт. .

Виявилося, це стало можливим завдяки мобільному додатку по заміні обличь в gif і відео Reface. Там з'явилася нова функція – Swap Animation. Завдяки їй можна переносити своє обличчя на картини, статуї, постери, персонажів відеоігор і анімувати їх за допомогою музики і інших звуків.

Користувачі можуть вставити своє обличчя в улюблений мурал і вибрати пісню, яку він заспіває. .

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Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста, який в столиці святкують в останні вихідні травня. Цього року свято припало на 29 і 30 травня.

Раніше ми повідомляли, що в зв'язку з карантинними обмеженнями влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких у 2021 році буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

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