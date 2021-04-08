У Києві чоловік порушив карантин та плюнув в обличчя касиру заправки (відео)

У Києві чоловік приїхав на заправку і плюнув в обличчя жінці-касиру, за те, що вона попросила його надягти захисну маску.
Відео інциденту з'явилося на Facebook-сторінці "Київ оперативний".
"Зовсім кукуха не варить. Коли жінка-касир попросила його надягти маску – почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя і зник. Сподіваємося, що швидко знайдуть", – йдеться у підписі до відео.
Автори повідомляють, що інцидент з водієм Mazda стався на АЗС на Харківському шосе, 68
Раніше ми повідомляли, що в Полтавській області в місті Кременчуці спалахнув скандал через маску в маршрутці. Літній пасажир зробив зауваження жінці, після чого та почала голосно сваритися в салоні.
Нагадаємо, що в Києві жінка відмовилася одягати маску, за це поліцейський її кілька разів вдарив.
Також повідомлялося, що в Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцеві через "не таку" маску.
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