У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкою

У Києві чоловік натягнув на статевий орган гайку і не зміг позбутися неї самостійно. Медики також виявилися безсилі – довелося викликати рятувальників.
Про це повідомляється на сторінці "Київської служби порятунку" в Facebook.
Як відзначають рятувальники, робота з цією частиною тіла вимагає спеціального устаткування і ювелірної точності.
"Все пройшло вдало. Рятувальники і медики залишилися задоволені виконаною роботою, а потерпілий не отримав ні подряпини", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають не ставити над собою подібних експериментів, хоча завжди готові прийти на допомогу.
Раніше в Києві рятувальники дістали з батареї африканського їжака. У житловому будинку з вольєру втік їжак і застряг в батареї опалення.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк