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У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкою

11 квітня, 16:25

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Медики не змогли самостійно звільнити експериментатора

У Києві чоловік натягнув на статевий орган гайку і не зміг позбутися неї самостійно. Медики також виявилися безсилі – довелося викликати рятувальників.

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Про це повідомляється на сторінці "Київської служби порятунку" в Facebook.

Як відзначають рятувальники, робота з цією частиною тіла вимагає спеціального устаткування і ювелірної точності.

"Все пройшло вдало. Рятувальники і медики залишилися задоволені виконаною роботою, а потерпілий не отримав ні подряпини", – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники закликають не ставити над собою подібних експериментів, хоча завжди готові прийти на допомогу.

Раніше в Києві рятувальники дістали з батареї африканського їжака. У житловому будинку з вольєру втік їжак і застряг в батареї опалення.

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