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У Києві пацієнт обікрав медиків, але його не покарають (фото)

30 липня 2021 14:57

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Після огляду зникли мобільний телефон, гроші та гаманець з документами

Чоловік обікрав медсестру і пацієнта / Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік обікрав медсестру і пацієнта / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві чоловік обікрав лікарів швидкої медичної допомоги – вын сказав, що погано почуваэться та прийшов просити допомоги.

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Про інцидент повідомляє Муніципальна Варта Києва.

Чоловік підійшов до медиків та попросив про допомогу. Проте після огляду лікарем виявилось, що вона йому не потрібна.

Фото: Муніципальна Варта Києва

Фото: Муніципальна Варта Києва

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Виявилось, що чоловік обікрав медсестру та пацієнта. Разом з чоловіком зникли мобільний телефон, гроші у медсестри та гаманець з документами у пацієнта.

Фото: Муніципальна Варта Києва

Фото: Муніципальна Варта Києва

Зловмисника оперативно затримали. Крадіжку вчинив, раніше неодноразово судимий за майнові злочини чоловік.

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Фото: Муніципальна Варта Києва
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Фото: Муніципальна Варта Києва

Крадія передали поліції, проте потерпілі від заяв відмовились.

Фото: Муніципальна Варта Києва

Фото: Муніципальна Варта Києва

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Києві чоловікобікрав за ніч дві квартири. Зловмисник украв комп'ютерну техніку і мобільні телефони загалом на 39 тисяч гривень.

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А у квітні в Київській області банда злочинцівукрала діамант за 400 тисяч доларів. Поліція вилучила у фігурантів вибуховий пристрій і понад кілограм вибухівки.

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