У Києві чоловік справив нужду прямо на поліцейський автомобіль (відео)

У столиці заради розваги чоловік справив нужду прямо на поліцейський автомобіль, а другий – знімав цей процес, після чого виклали відео в соцмережі. Хуліганство не залишилося непоміченим – правоохоронці їх вже затримали.
Вони пояснили поліцейським, що, мовляв, того вечора були нетверезі.
Більш того, і під час затримання один з молодих людей був за кермом, ймовірно, під дією наркотиків. Через це на нього склали окремий протокол.
За хуліганські дії стосовно поліцейського авто чоловікам тепер загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в одному з районів Києва оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах. Поки комунальники намагаються відкрити туалет, місцеві жителі на Теремках встановили сигналізацію від "мокрих хуліганів".
Раніше ми писали, як нормальні туалети наближають нас до Європи.
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