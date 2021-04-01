У Києві чоловік справив нужду прямо на поліцейський автомобіль (відео)

Один з чоловіків був ще й під наркотиками, за що отримав окремий протокол

У столиці заради розваги чоловік справив нужду прямо на поліцейський автомобіль, а другий – знімав цей процес, після чого виклали відео в соцмережі. Хуліганство не залишилося непоміченим – правоохоронці їх вже затримали.

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Вони пояснили поліцейським, що, мовляв, того вечора були нетверезі.

Більш того, і під час затримання один з молодих людей був за кермом, ймовірно, під дією наркотиків. Через це на нього склали окремий протокол.

За хуліганські дії стосовно поліцейського авто чоловікам тепер загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в одному з районів Києва оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах. Поки комунальники намагаються відкрити туалет, місцеві жителі на Теремках встановили сигналізацію від "мокрих хуліганів".

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