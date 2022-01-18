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У Києві чоловікові відмовили у роботі через мову: ексклюзивні подробиці

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 12:43
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Як розповів мешканець столиці, багато російськомовних колег підтримали його
Мешканець столиці Богдан Мельник потрапив у мовний скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
Мешканець столиці Богдан Мельник потрапив у мовний скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

Киянин Богдан Мельник, якому відмовили у роботі через українську мову, поскаржився Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю. Житель столиці обурився тим, що у сучасному світі таке відбувається.

Про це Богдан Мельник повідомив ексклюзивно для сайту "Сьогодні".

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Нові подробиці

У коментарі "Сьогодні" Богдан Мельник розповів подробиці.

"На розміщене мною резюме відгукнулася одна з IT-компаній. У мене запитали, мовляв, чи цікава їхня пропозиція. Але на другому етапі співбесіди стало зрозуміло, що мовний момент їх не влаштовує", – розповів Богдан.

Він додав, що обурений тим, що у 21-му столітті в столиці України відбувається таке.

"Я написав скаргу Уповноваженому із захисту державної мови. Усі, хто має хоч краплю національної гідності, підтримали мене. У тому числі й безліч російськомовних колег. І це дуже приємно", – підсумував киянин.

У чому суть скандалу?

У Києві чоловікові відмовили у співбесіді під час прийому на роботу через те, що він не захотів спілкуватися виключно російською мовою в колективі. У результаті у Мережі спалахнув скандал.

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На фото опублікованого листування можна побачити, що чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди, бо у колективі компанії розмовляють російською мовою, а він відмовився це робити. Киянин заявив, що використовуватиме її лише як іноземну мову.

"Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії, яка має офіси у 6 містах України, виключно тому, що я говорю українською. Мені відмовили у наступному етапі співбесіди лише тому, що я говорю українською в Україні. І це київський офіс. Зашквар, обурення та купа інших епітетів у думках", – написав Богдан Мельник.

Скріншот листування зі співробітницею компанії

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Користувачі Мережі обурилися поведінкою компанії та висловили свою думку у коментарях:

  • "Оце зашквар"
  • "Таке взагалі буває?"
  • "Ого, не очікував, що таке може бути сьогодні, ще й в айтішці, цікавий подальший діалог"
  • "Це пи***ць. Ця компанія має бути у чорному списку всіх українських програмістів"
  • "Це ж кримінал! Це дискримінація"

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