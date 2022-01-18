У Києві чоловікові відмовили у роботі через мову: ексклюзивні подробиці

Киянин Богдан Мельник, якому відмовили у роботі через українську мову, поскаржився Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю. Житель столиці обурився тим, що у сучасному світі таке відбувається.
Про це Богдан Мельник повідомив ексклюзивно для сайту "Сьогодні".
Нові подробиці
У коментарі "Сьогодні" Богдан Мельник розповів подробиці.
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"На розміщене мною резюме відгукнулася одна з IT-компаній. У мене запитали, мовляв, чи цікава їхня пропозиція. Але на другому етапі співбесіди стало зрозуміло, що мовний момент їх не влаштовує", – розповів Богдан.
Він додав, що обурений тим, що у 21-му столітті в столиці України відбувається таке.
"Я написав скаргу Уповноваженому із захисту державної мови. Усі, хто має хоч краплю національної гідності, підтримали мене. У тому числі й безліч російськомовних колег. І це дуже приємно", – підсумував киянин.
У чому суть скандалу?
У Києві чоловікові відмовили у співбесіді під час прийому на роботу через те, що він не захотів спілкуватися виключно російською мовою в колективі. У результаті у Мережі спалахнув скандал.
На фото опублікованого листування можна побачити, що чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди, бо у колективі компанії розмовляють російською мовою, а він відмовився це робити. Киянин заявив, що використовуватиме її лише як іноземну мову.
"Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії, яка має офіси у 6 містах України, виключно тому, що я говорю українською. Мені відмовили у наступному етапі співбесіди лише тому, що я говорю українською в Україні. І це київський офіс. Зашквар, обурення та купа інших епітетів у думках", – написав Богдан Мельник.
Скріншот листування зі співробітницею компанії
Користувачі Мережі обурилися поведінкою компанії та висловили свою думку у коментарях:
- "Оце зашквар"
- "Таке взагалі буває?"
- "Ого, не очікував, що таке може бути сьогодні, ще й в айтішці, цікавий подальший діалог"
- "Це пи***ць. Ця компанія має бути у чорному списку всіх українських програмістів"
- "Це ж кримінал! Це дискримінація"