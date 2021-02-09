У Києві на Андріївському узвозі каталися на сноубордах (відео)

І поки комусь від хуртовини – турбота, деяким – розвага. Винахідливі кияни влаштували імпровізовану "гірськолижну трасу" в історичному центрі міста.

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На цей раз сноубордисти "підкорили" Андріївський узвіз, покритий товстим шаром снігу. Хлопці зібрали тисячі переглядів в соцмережах.

Відео: Сьогодні

Екстремали спустилися вздовж засніженої вулиці і похвалилися своїми вміннями на камеру.

Раніше ми писали, що синоптики дали прогноз на 10 лютого, на дорогах столиці знову буде сніг і ожеледь.

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Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 січня в Одесі також бушувала негода.

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Дивіться сюжет – бабак спрогнозував ранню весну:

Відео: Сьогодні

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