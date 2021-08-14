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У Києві на Банковій перші зіткнення: поліція застосувала газ (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
14 серпня, 14:31
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Біля Офісу президента стає спекотно – почалася масова бійка
Банкова в диму. Фото: колаж "Сьогодні"
Банкова в диму. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні біля будівлі Офісу президента на Банковій почалися зіткнення Нацкорпусу й поліції. Як передає кореспондент "Сьогодні", поліція застосувала газ.

Як стало відомо, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький відмовився виконувати вимогу з догляду при проході до Офісу президента і наказав йти на прорив.

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Поліція застосовує газ. Почалася потужна масова бійка.

Перша масова акція для новопризначеного глави поліції столиці

Ця акція під ОП – перша масова для нового начальника київської поліції Івана Виговського. Як розповіли "Сьогодні" копи, він також присутній тут і контролює ситуацію.

Нагадаємо, що 5 серпня керівник київської поліції Андрій Крищенко подав у відставку з займаної посади.

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