У Києві на дистанційне навчання перейшли 2 школи та близько тисячі класів

Керівництво шкіл має приймати самостійне рішення про переведення на дистанційний режим

Більшість шкіл працюють у звичайному режимі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на дистанційне навчання відправили 2 школи та близько тисячі класів у різних навчальних закладах.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Зараз ми спостерігаємо зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – каже заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Він нагадав, що Київ перебуває у жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі.

У той же час керівництво шкіл має приймати самостійне рішення про переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі чи всієї школи – виходячи із ситуації із захворюваністю саме у навчальному закладі.

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За словами заступника голови КМДА, голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами у школах.

Мондрієвський додав, що столичні педагоги – лідери з вакцинації в країні та на сьогоднішній день щеплені 98% працівників освітніх закладів.

Українські школи масово переводять на "дистанційку"

Львів

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У Львові усі навчальні заклади йдуть на дистанційне навчання. Це з зростанням захворювання коронавірусом.

Згідно з результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, позашкіл та музичних шкіл.

Ужгород

В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.

В усіх школах Ужгорода вводять карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.