У Києві на Будинку культури з'явилися прапори "ДНР" (фото)

У поліції кажуть, що в цьому будинку зніматимуть кіно

У Києві на проспекті Валерія Лобановського перед входом до Будинку культури вивісили два прапори "ДНР".

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Про це повідомляють в соцмережах очевидці.

"Близько 20 осіб з автоматами з військової вантажівки вивантажують ящики і заносять до приміщення", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли кореспонденту "Сьогодні", за вказаною адресою виїхали співробітники поліції. Територіально це Голосіївський район.

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За попередньою інформацією, за вказаною адресою проводяться зйомки кінофільму. Чи так це – поліцейські обіцяють перевірити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатору незаконного референдуму в Луганській області загрожує 10 років за ґратами.

Крім того, раніше в Україні затримали одного з підривників мостів на Донбасі.

Відео: Сьогодні

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