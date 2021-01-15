У Києві на Будинку культури з'явилися прапори "ДНР" (фото)

У Києві на проспекті Валерія Лобановського перед входом до Будинку культури вивісили два прапори "ДНР".
Про це повідомляють в соцмережах очевидці.
"Близько 20 осіб з автоматами з військової вантажівки вивантажують ящики і заносять до приміщення", – йдеться в повідомленні.
Як розповіли кореспонденту "Сьогодні", за вказаною адресою виїхали співробітники поліції. Територіально це Голосіївський район.
За попередньою інформацією, за вказаною адресою проводяться зйомки кінофільму. Чи так це – поліцейські обіцяють перевірити.
Нагадаємо, раніше ми писали, що організатору незаконного референдуму в Луганській області загрожує 10 років за ґратами.
Крім того, раніше в Україні затримали одного з підривників мостів на Донбасі.
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