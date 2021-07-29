У Києві на дорозі загинули корови – випали з причепа (відео)

Під час руху автомобіля у причепа відпало колесо, в результаті чого дві тварини випали на дорогу

Водій перевозив в причепі домашніх тварин / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 29 липня, в Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася ДТП під час якої з причепа автомобіля Volvo випали домашні тварини.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Як повідомили "Сегодня" в Патрульній поліції Києва, водій автомобіля Volvo рухався по вулиці Заболотного у напрямку Столичного шосе. Водій перевозив в причепі домашніх тварин. Під час руху у причепа відпало колесо, в результаті чого дві тварини випали на дорогу.

В результаті ДТП водій не отримав тілесні ушкодження, тварини від травм загинули.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві стався кричущий випадок на одній з вулиць міста водій Mercedes переїхав качку з каченятами, яка переходила жваву магістраль. В результаті наїзду двоє каченят були безжально розчавлені колесами.

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