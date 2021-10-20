У Києві на два дні перекриють рух транспорту – які вулиці закриють

23 і 24 жовтня в Києві перекриватимуть рух транспорту. Все через 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, який відбудеться в ці дні.
Про це повідомляє КМДА.
З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють проїзд Володимирський і вулицю Володимирську (від Великої Житомирської до вул. Софіївська).
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Перекриють з 05:00
- вул. Аллі Тарасової – Із 05:00 до 22:00;
- вул. Мала Житомирська – Із 05:00 до 22:00;
- вул. Трьохсвятительська – Із 05:00 до 22:00;
- вул. Михайлівська (від Міхайлівської площади до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00;
- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Міхайлівської площади) – з 05:00 до 22:00.
Перекриють з 08:00
- вул. Велика Житомирська (від Львівської площади до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;
- вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – Із 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – Із 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площади Перемоги) – з 08:00 до 10:30;
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00
- площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;
- вул. Саксаганського (від площади Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жілянської) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;
- вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площади) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;
- Європейська площа – з 08:00 до 12:00;
- Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;
- вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;
- Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;
- Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;
- вул. Нижній Вал – Із 08:00 до 15:30;
- вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;
- Глибочицька проїзд – Із 08:00 до 15:30;
- вул. В'ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;
- вул. Січових Стрільців – Із 08:00 до 16:00.
Перекриють з 08:30
- Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00;
- алея Героїв Крут – Із 08:30 до 12:30;
- вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;
- вул. Запечерний – з 08:30 до 13:00;
- б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводніцької) – Із 08:30 до 13:00;
- обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) – Із 08:30 до 13.00.
Перекриють з 8:45
- просп. Соборності – з 8:45 до 13:00;
- вул. Сверстюка – з 8:45 до 13:00;
- Русанівський канал – Із 8:45 до 13:00;
- вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 8:45 до 13:00;
- Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 8:45 до 13:00;
- Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) – з 8:45 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площади) – з 8:45 до 15:30.
Перекриють з 09:00 – 9:30
- вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;
- Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;
- обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30;
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30;
- Гаванська міст – Із 09:30 до 15:30.
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