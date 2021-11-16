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У Києві на Хрещатику можуть замінити асфальт на бруківку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
16 листопада, 11:18
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На ремонт вулиці з бюджету міста виділять понад 1 мільярд гривень
Історичну бруківку пропонують брати з інших вулиць міста / Колаж "Сьогодні"
Історичну бруківку пропонують брати з інших вулиць міста / Колаж "Сьогодні"

У Києві люди зареєстрували петицію, де вказали, що хочуть, щоб на Хрещатику асфальт замінили на бруківку. Голова КМДА повідомив про реконструкцію вулиці в наступному році.

Про це йдеться на сайті петицій Київської міської ради.

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Подробиці

Автор петиції Мурад Хаддаді стверджує, що вулиця Хрещитик досі не стала комфортним, затишним та гарним місцем для відпочинку гостей та жителів міста.

"Хрещатик так і залишився радянським за своїм духом і не одержав того шарму, яким так приваблюють центральні бульвари європейських міст. Однією з численних причин такої дискомфортної атмосфери нашої головної вулиці є, зокрема, і асфальтоване покриття, характерне для великих автомобільних трас", – написав автор петиції.

Мурад Хаддаді стверджує, що асфальт на вулиці необхідно замінити на бруківку.

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"Необхідно при реконструкції замінити асфальт на бруківку та зменшити кількість дорожніх смуг, додавши всередині бульварний острівець. Історичну бруківку можна, наприклад, взяти з таких вулиць, як Прорізна, Лютеранська, Велика Васильківська, Володимирський узвіз, на яких просто неможливо спускатися і підніматися взимку через їх слизькі спуски та підйоми", – стверджує автор.

Петицію зареєстрували учора, 15 листопада. Поки що її підписали лише 10 людей.

Ремонт головної вулиці столиці

Вже наступного року у Києві розпочнуть масштабну реконструкцію на вулиці Хрещатик. На ремонт із бюджету міста піде понад 1 мільярд гривень. Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що після ремонту Хрещатик стане таким самим, як у минулі роки – там буде багато каштанів та нова плитка.

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