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У Києві на Майдані Незалежності зносять МАФи (фото)

27 травня, 14:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Києві продовжують боротьбу з МАФами в різних точках міста – цього разу взялися за перехід на Майдані Незалежності

Після того, як комунальники влаштували чистку переходу від МАФів біля метро "Льва Толстого", у підземному переході на Майдані Незалежності теж розбирають торгові точки. Зараз там залишилися працювати лише деякі МАФи.

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Про це повідомив голова руху "SaveФОП" Сергій Доротич у Facebook.

"Масова руйнація торгівельних площ. Хтось з підприємців встиг, а хтось і не встиг винести своє майно", – написав він.

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Зараз у переході багато сміття, там працюють комунальники.

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Зазначимо, що боротьба з МАФами в столиці масштабно ведеться не перший рік. Раніше комунальники розібрали конструкції на метро "Либідська".

У кінці квітня знесення МАФів на Регенераторній переріс у сутички з поліцією – підприємці не давали розбирати торговельні точки, але все ж зупинити знесення не змогли.

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