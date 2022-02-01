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В Києві на місці бомбосховища відкрили стрип-клуб. Ми дізнавалися, чи пустять туди у разі війни (відео)

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1 лютого, 21:41
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В цьому бомбосховищі мали б сховатися кілька сотень людей, якщо б почалися активні бойові дії

У Києві облаштовані сховища для людей на випадок війни з Росією. Серед них станції метро, підземні паркінги, відомчі будинки. Зокрема, сховище на Великій Васильківській у середмісті. Сюди в разі потреби мають спуститися жителі всіх прилеглих будинків. Але у приміщенні працює стриптиз-клуб. Потрапити туди можна лише за дзвінком і дуже дорого.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Наш кореспондент спробував зайти у стрип-клуб як звичайний клієнт, щоб побачити, що там всередині. На випадок небезпеки від дій персоналу цього приватного закладу буде залежати життя сотень людей.

Що всередині клубу

Вхід до клубу підсвічений тьмяним червоним ліхтарем. Аби потрапити всередину, тиснемо кнопку виклику. За дверима маленька на зріст жінка в костюмі швейцара. Ліфт доправляє нас у підвал. Всередині – металодетектор. Знімати категорично заборонено. За нами стежать одразу кілька охоронців. Вхід – 400 гривень. Ціни на барі – космічні. Американо, приміром, дві сотні за чашку.

Інтер’єр клубу пафосний: позолота та шкіра. Просторе приміщення підвалу поділене на багато малих кімнат. Там – дивани, дорогі меблі, пишна ліпнина. Все це геть не відповідає затвердженим правилам та нормам облаштування бомбосховища. Кореспондент "Сьогодні" вийшов із клубу, але згодом повернувся туди як журналіст.

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Не хочуть спілкуватися з журналістами

Всередину нас не пропустили. Аби з’ясувати – чи готові власники вчасно надати доступ до сховища й чи дотримують правил утримання приміщення – зателефонували в заклад. Однак виявилося, що заклад нібито не працює, а слухавку вже ніхто не піднімає. На годиннику близько опівночі, але надворі біля закладу люди є.

Кореспондент "Сьогодні" поцікавився, чи знають вони про існування цього укриття. Адміністрація нібито обіцяє, що на випадок війни нададуть місця, щоб кияни могли сховатися. Місцеві вважають, що керівництво закладу "питати ніхто не буде", якщо війна таки почнеться.

Пані Наталя живе в сусідньому будинку. Каже, нині порожній підвал – це рідкість.

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"Тут були підвали, але наші підвали забрали. Були магазини, банк. Ось у цьому будинку відібрали підвал – зробили стрип-клуб, бо там про бомбосховище ніхто не знає", – розповіла місцева жителька.

Яким має бути сховища на випадок війни

В Україні є чіткі правила, за якими має бути облаштоване протибомбове сховище. Ми з ними ознайомилися, стрип-клуб – таким назвати геть не можна. Біля вхідних дверей до бомбосховища повинна висіти спеціальна табличка розміром 60 на 50 сантиметрів. На ній повинна бути вказана контактна інформація особи, у якої ключі від бомбосховища. Ви розумієте, на скільки це потрібна інформація на випадок війни. Але всього цього тут не має. Ба більше, на сайті стрип-клубу зазначено: поїсти в закладі не можна. То ж звідки візьмуться необхідні запаси продуктів. Їх за інструкцією має вистачити щонайменше на дві доби.

А далі за списком. Наприклад, мають бути обладнані ліжка для важкохворих, на яку кількість розраховане це бомбосховище. Також повинна бути інформація, чи існує тут радіоточка на випадок війни, де місце для медпункту, санітарний пост, приміщення для зберігання продуктів.

В підвалі зі стрип-клубом цього всього немає. Натомість яскрава реклама манить чимраз нових нічних клієнтів. У вікнах будинку на Великій Васильківській горить світло. Люди мирно п’ють чай та вкладаються спати. Правда, куди бігти в разі війни знають далеко не всі. Як і те, що замість бомбосховища в їхньому підвалі танцюють стриптиз.

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