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У Києві на мітинг проти вакцинації COVID-19 прийшло 14 людей (фото, відео)

6 квітня, 12:47

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Маскового режиму протестувальники не дотримувалися

Мітинг проти вакцинації біля Офісу президента провалився, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

На анонсований протест прийшли лише 14 осіб.

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Вони стояли з плакатами і закликали не погоджуватися з "примусовою вакцинацією".

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Маскового режиму протестувальники не дотримувалися.

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Поліція реагувала на їхні дії спокійно.

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Раніше ми писали, які перші "побічки" проявилися у медиківв Україні після щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, за якого вакцинація не рекомендується.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Київ мітинг щеплення вакцинація Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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