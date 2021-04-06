У Києві на мітинг проти вакцинації COVID-19 прийшло 14 людей (фото, відео)

Мітинг проти вакцинації біля Офісу президента провалився, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
На анонсований протест прийшли лише 14 осіб.
Вони стояли з плакатами і закликали не погоджуватися з "примусовою вакцинацією".
Маскового режиму протестувальники не дотримувалися.
Поліція реагувала на їхні дії спокійно.
Раніше ми писали, які перші "побічки" проявилися у медиківв Україні після щеплення від COVID-19.
Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, за якого вакцинація не рекомендується.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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