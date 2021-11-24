Антивакцинатори перекрили центр Києва – онлайн-трансляція

У середу, 24 листопада, під Верховною Радою знову збираються на мітинг антивакцинатори. Люди вишикувалися з відповідними плакатами.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Подробиці
Як стало відомо, вже вранці антивакцинатори вишикувалися з плакатами біля станції метро Арсенальна.
Також люди вийшли на мітинг під Верховну Раду.
Через антивакцинаторів обмежать рух транспорту
У зв'язку із проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейської площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).