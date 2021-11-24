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Антивакцинатори перекрили центр Києва – онлайн-трансляція

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 10:01
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Люди вишикувалися з плакатами
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 24 листопада, під Верховною Радою знову збираються на мітинг антивакцинатори. Люди вишикувалися з відповідними плакатами.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

Як стало відомо, вже вранці антивакцинатори вишикувалися з плакатами біля станції метро Арсенальна.

Також люди вийшли на мітинг під Верховну Раду.

У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні".
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Через антивакцинаторів обмежать рух транспорту

У зв'язку із проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:

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  • вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
  • Європейської площі;
  • вулиці Хрещатик;
  • бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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