Антивакцинатори перекрили центр Києва – онлайн-трансляція

Люди вишикувалися з плакатами

У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 24 листопада, під Верховною Радою знову збираються на мітинг антивакцинатори. Люди вишикувалися з відповідними плакатами.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

Як стало відомо, вже вранці антивакцинатори вишикувалися з плакатами біля станції метро Арсенальна.

Також люди вийшли на мітинг під Верховну Раду.

У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні". У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні". У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні". У Києві знову мітинг антивакцинаторів. Фото: Ігор Серов, "Сьогодні". 1 /4

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Через антивакцинаторів обмежать рух транспорту

У зв'язку із проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:

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вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейської площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

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