У Києві на Осокорках жінка з квітами розриває ланцюги: що означає новий мурал (фото)

На малюнку зображена реальна жінка-киянка, яка пережила домашнє насильство в сім'ї, але все пережила

У столиці створили оригінальний мурал. Фото: колаж "Сьогодні"

Незвичайний малюнок створили на столичних Осокорках по вулиці Княжий затон, 21. Як розповіли кореспонденту "Сьогодні", він присвячений жінкам, які страждають від насильства в сім'ї та кислотних відносин.

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Художники створювали свій мурал два місяці. Його висота шість метрів, а довжина понад 15 метрів. Робота затягнулася через сильну спеку, малювали в основному вечорами.

Головним художником проекту є Юлія Абрамова. Співавтором ескізу і майстром по самчиківскому розпису стала Яна Власенко-Бернадська.

"На малюнку зображена реальна жінка-киянка, яка пережила домашнє насильство в сім'ї, але змогла знайти в собі сили, щоб відродитися, як птах фенікс. Проект побудований на реальних людях. Є фотохудожниця, яка робила фотографії жінок, які пережили насильство в сім'ї. А ми з Яною показуємо все це через творчість і позитивні емоції", – розповіла сайту "Сьогодні" Юлія Абрамова.

Мурал на Осокорках. Фото: "Сьогодні"

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Цей соціальний проєкт спрямований на те, щоб показати жінкам, що можна жити, а не існувати, прагнути до повноцінного щасливого життя.

Мурал "дівчина з ланцюгами". Фото: "Сьогодні"

Потрібно знаходити в собі сили вирватися із замкнутого кола, побороти особисту агресію всередині себе і страхи, щоб жити в гармонії.

"Не дивлячись на насильство як фізичне, так і моральне, наші героїні залишилися сильні духом і хочуть своїм прикладом показати – можна жити, а не існувати. Кожна жінка гідна бути щасливою. За підтримки ЮНЕСКО ми плануємо створити ще два мурали на цю тему. Один буде намальований на вулиці Вербицького, а ще один на Саксаганського", – додають художниці.

На малюнку зображена реальна жінка. Фото: "Сьогодні"

Насильство над жінками в Україні

У січні 2019 року в Україні вступили в силу зміни до Кримінального кодексу, які визнають системне насильство в сім'ї злочином.

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Перш за все ці зміни повинні допомогти українським жінкам. За даними Мінсоцполітики, в 2013-2018 роках 90% тих, хто звертався щодо насильства в сім'ї в органи держави, – це були жінки, 8,5-9% – чоловіки і 1-1,5% – діти.

Тепер правоохоронці можуть залучити кривдника до адміністративної відповідальності.

В Києві працює телефон довіри "15-00" для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

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