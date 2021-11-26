У Києві на Подолі розгромили бар

У Києві група невідомих молодиків розгромила популярний бар "Хвильовий" на Подолі.
Про це повідомляє Telegram-канал vestnikpodil, публікуючи фото та відео з місця подій.
Подробиці
Нападники побили шибки та побили відвідувачів. Судячи з стікерів, які залишили після себе молодики, вони належать до ультраправої організації.
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"Нападали троє людей з балонами зі сльозогінним газом і телескопічними палицями. Побили двох хлопців з охорони і прорвалися вже у двір. За ними забігло ще людина 15-20", – йдеться в одному з повідомлень.
У барі розбиті всі вікна та частина меблів. Людей, що зачинилися в барі, заливали балонами через розбиті вікна.
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