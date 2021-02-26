У Києві на "Позняках" зносять кіоски (фото)

У Києві біля станції метро "Позняки" демонтують кіоски.
Як передає журналіст "Сьогодні" Олександр Марущак, демонтаж проводять співробітники "Київблагоустрій". Вони виносять вікна і двері кіосків, а торговці і власники пакують товар.
Перехід знаходиться біля парку "Позняки". Комунальники кажуть, що кіоски тут діяли незаконно з 2019 року.
Раніше ми повідомляли, що на столичному залізничному вокзалі почали зносити кіоски.
Нагадаємо, журналісти "Сьогодні" детально інспектували територію залізничного вокзалу. Також зазначимо, що столичний мер Віталій Кличко раніше обіцяв зносити незаконні кіоски і назвав їх кількість у Києві.
Крім того, у Києві показали, як зносять підпільні "наливайки". Підпільний бар знаходився на вул. Ползунова, 6, біля Південного вокзалу, повідомляє КМДА.
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