Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві на "Позняках" зносять кіоски (фото)

26 лютого, 15:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Комунальники кажуть, що кіоски працювали незаконно

У Києві біля станції метро "Позняки" демонтують кіоски.

Реклама

Як передає журналіст "Сьогодні" Олександр Марущак, демонтаж проводять співробітники "Київблагоустрій". Вони виносять вікна і двері кіосків, а торговці і власники пакують товар.

Перехід знаходиться біля парку "Позняки". Комунальники кажуть, що кіоски тут діяли незаконно з 2019 року.

В тренді
У Києві відкрили стрілянину по активістах біля будівництва (відео)

Раніше ми повідомляли, що на столичному залізничному вокзалі почали зносити кіоски.

Реклама

Нагадаємо, журналісти "Сьогодні" детально інспектували територію залізничного вокзалу. Також зазначимо, що столичний мер Віталій Кличко раніше обіцяв зносити незаконні кіоски і назвав їх кількість у Києві.

Крім того, у Києві показали, як зносять підпільні "наливайки". Підпільний бар знаходився на вул. Ползунова, 6, біля Південного вокзалу, повідомляє КМДА.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ перехід демонтаж кіоски
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ціни на старі квартири зростають: скільки коштує житло на
Ціни на старі квартири зростають: скільки коштує житло на "вторинці" у КиєвіНерухомість
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
"Пігулковий" челендж: нові подробиці отруєння школяра у КиєвіІнші новини
У Києві водій убив пішохода двома ударами: стало відомо ім'я жертви
У Києві водій убив пішохода двома ударами: стало відомо ім'я жертвиІнші новини
Чи працює
Чи працює "Спортмастер" у Києві: онлайн-трансляціяІнші новини
Новий Київ: якими будуть столичні парки біля води
Новий Київ: якими будуть столичні парки біля водиІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти