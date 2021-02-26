У Києві на "Позняках" зносять кіоски (фото)

У Києві біля станції метро "Позняки" демонтують кіоски.

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Як передає журналіст "Сьогодні" Олександр Марущак, демонтаж проводять співробітники "Київблагоустрій". Вони виносять вікна і двері кіосків, а торговці і власники пакують товар.

Перехід знаходиться біля парку "Позняки". Комунальники кажуть, що кіоски тут діяли незаконно з 2019 року.

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Раніше ми повідомляли, що на столичному залізничному вокзалі почали зносити кіоски.

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Нагадаємо, журналісти "Сьогодні" детально інспектували територію залізничного вокзалу. Також зазначимо, що столичний мер Віталій Кличко раніше обіцяв зносити незаконні кіоски і назвав їх кількість у Києві.

Крім того, у Києві показали, як зносять підпільні "наливайки". Підпільний бар знаходився на вул. Ползунова, 6, біля Південного вокзалу, повідомляє КМДА.

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