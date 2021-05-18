У Києві на презентації нового корпусу СІЗО журналістів зачинили в камері (фото, відео)

Керівництво Мін'юсту показало оновлений корпус Київського слідчого ізолятора, відремонтованого за норвезьким зразком. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", журналісти, які були присутні на відкритті, випадково замкнулися в одній з камер.

Реклама

Всього оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісних. Як показано на відео, в одній з нових камер закриті столичні журналісти.

Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою піччю, WI-FI, телевізором, стаціонарним телефоном, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження.

Реклама

Облаштування нових камер допоможе забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі.

"З моменту запуску проєкту платних камер було отримано від охочих їх зняти понад 3 млн 600 тис. гривень", – розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

До того ж ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безплатних приміщень.

Реклама

"Подарункові сертифікати на камери в СІЗО, як і раніше, продаються, розцінюємо їх як допоміжний засіб фінансування системи", – каже заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Крім оновленого корпусу СІЗО, також відкрито музейну експозицію, присвячену періоду функціонування державної установи "Київський слідчий ізолятор".

Раніше ми писали, що в Лук'янівському СІЗО "сидять" в нелюдських умовах. Зокрема, більшість камер не забезпечені належним штучним освітленням; стіни вологі й покриті грибком; через куріння і відсутність вентиляції в камерах в'язні позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, а бокси збірного відділення не опалюються тощо.

Реклама

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа в СІЗО.