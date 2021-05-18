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У Києві на презентації нового корпусу СІЗО журналістів зачинили в камері (фото, відео)

18 травня, 13:48

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Телевізійники під час зйомок випадково замкнулися всередині камери

Керівництво Мін'юсту показало оновлений корпус Київського слідчого ізолятора, відремонтованого за норвезьким зразком. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", журналісти, які були присутні на відкритті, випадково замкнулися в одній з камер.

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Всього оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісних. Як показано на відео, в одній з нових камер закриті столичні журналісти.

Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою піччю, WI-FI, телевізором, стаціонарним телефоном, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження.

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Облаштування нових камер допоможе забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі.

"З моменту запуску проєкту платних камер було отримано від охочих їх зняти понад 3 млн 600 тис. гривень", – розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

До того ж ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безплатних приміщень.

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"Подарункові сертифікати на камери в СІЗО, як і раніше, продаються, розцінюємо їх як допоміжний засіб фінансування системи", – каже заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Крім оновленого корпусу СІЗО, також відкрито музейну експозицію, присвячену періоду функціонування державної установи "Київський слідчий ізолятор".

Раніше ми писали, що в Лук'янівському СІЗО "сидять" в нелюдських умовах. Зокрема, більшість камер не забезпечені належним штучним освітленням; стіни вологі й покриті грибком; через куріння і відсутність вентиляції в камерах в'язні позбавлені можливості дихати свіжим повітрям, а бокси збірного відділення не опалюються тощо.

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Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа в СІЗО.

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